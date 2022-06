Staffetta alpina da Ventimiglia a Trieste per il 150° del Corpo: presentazione sul Ponte Vecchio

BASSANO DEL GRAPPA - Sarà la staffetta Ventimiglia-Trieste, prevista con partenza il 6 giugno e arrivo il 2 luglio, uno degli eventi principali delle celebrazioni previste quest'anno per festeggiare il 150° del Corpo degli Alpini. Ventitrè tappe porteranno la «fiaccola della pace», accesa durante l'adunata nazionale di Trento del 2018, a coprire l'intero arco alpino, affidandola a centinaia di soldati delle due Brigate Alpine Taurinense e Julia, in collaborazione con le sezioni Ana dei territori lungo il percorso. L'evento, presentato in un luogo simbolico, il Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa, vedrà protagonisti i corridori delle truppe alpine dell'Esercito e dell'Associazione Nazionale Alpini che copriranno 1.500 chilometri in quattro settimane, con un itinerario che collegherà le Alpi Marittime a quelle Giulie, con uno «spin-off» sull'Appennino abruzzese.

APPROFONDIMENTI LA RINASCITA Nuovo Ponte degli Alpini a Bassano, Zaia: «Ora candidiamolo a... BASSANO Ponte Vecchio imbandierato pronto per le cerimonie inaugurali:... VENETO/BOSNIA Gemellaggio tra i due "ponte vecchio" e patto di amicizia... BASSANO DEL GRAPPA Il Ponte degli Alpini è monumento nazionale: approvata la legge BASSANO DEL GRAPPA Parte dal Ponte degli Alpini la "Women’s march" per i...

La presentazione sul Ponte Vecchio, nel titolo la foto con la prima cittadina Pavan (Ansa)

La staffetta alpina toccherà i luoghi delle origini del Corpo e attraverserà città alpine come Torino, Cuneo, Ivrea (Torino), Biella, Aosta, Lecco, Como, Brescia, L'Aquila, Trento, Belluno e Udine, passerà per le sedi di reparti delle truppe dell'Esercito, raggiungendo montagne, monumenti e memoriali cari a tutte le penne nere. Nove gli appuntamenti speciali rivolti al pubblico, a cominciare da Ventimiglia, dove domenica sarà aperto in piazza uno spazio espositivo sugli Alpini e la montagna, dedicato in particolare ai giovani, con l'esibizione in città della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense dell'Esercito. Eventi simili si svolgeranno a Trieste, Bassano e Aosta. La fiaccola, passando come testimone da città a città, rappresenterà un segno di speranza e un simbolo di coesione e solidarietà, all'insegna dei valori alpini e dell'impegno per la comunità espresso dall'Ana. A presentare la staffetta sul Ponte sono intervenuti stamane il generale Ignazio Gamba, comandante di corpo d'armata delle Truppe Alpine, e il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, con la sindaca Elena Pavan.