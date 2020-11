Spritz e drink sotto l'ombrellone: la città inaugura la "spiaggia invernale" del Bacchiglione

VICENZA - Un caffè o uno spritz in spiaggia sotto l'albero di Natale? Perché no... Il bar estivo lungo le sponde del Bacchiglione raddoppia. A San Biagio, in pieno centro a Vicenza, riapre “La spiaggetta”, il tipico locale dove, durante l'estate, bibite e drink vengono serviti sotto l'ombrellne, tra sdrai e lettini.

Il Comune ci crede, tanto da aver indetto un bando per l'assegnazione del servizio. Bando che scadrà tra pochi giorni. L'obiettivo, spiega l'assessore Silvio Giovine, è duplice. «Offriamo la possibilità di continuare a incontrarsi anche nei mesi invernali in un ambiente molto suggestivo, strappato al degrado. L'ampio spazio all'aperto sarà un'occasione di socializzazione nel più ampio rispetto della normativa anticontagio».

Chi concorrerà al bando dovrà presentare non solo un progetto di gestione dell'area di ristoro, ma - come per il periodo estivo - una proposta di promozione socioculturale e riqualificazione. Vincerà l'offerta economicmente più vantaggiosa che, specifica Palazzo Trissino, “non potrà essere inferiore a 1000 euro al mese”.

