SOSSANO - Colpi di pistola questa mattina a Sossano, nel Basso Vicentino, in un'abitazione alla prima periferia, in via Croce di Pietra. Secondo la prima ricostruzione, sembra che al culmine di un litigio un uomo abbia forse tentato di colpire la moglie, ultrasessantenne.

Sul posto ora ci sono i carabinieri, dotati di giubbotti antiproiettile. Lei 66 anni, lui 70enne, da tempo i dissidi tra coniugi erano frequenti.

+++ Notizia in aggiornamento +++