Vicenza. Sfreccia in monopattino con due chili di marijuana: pusher arrestato

VICENZA - Si muoveva in monopattino, per non destare sospetti, un pusher arrestato da una Volante della Questura di Vicenza con l'accusa di spaccio di stupefacenti e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane, un 29enne nigeriano residente in città, non lontano dal centro storico è stato visto mentre viaggiava con in mano una busta di grandi dimensioni; appena notata l'auto dei poliziotti ha svoltato su una via laterale, con l'obiettivo di nascondersi. Da lì è nato un inseguimento in cui lo straniero, dopo aver abbandonato il monopattino, è scappato a piedi; una volta raggiunto ha spinto a terra uno degli agenti, che ha riportato ferite guaribili in tre giorni, ma che poi, con l'aiuto di un collega è riuscito a bloccarlo. Il controllo della busta ha consentito di rinvenire la presenza di quasi 2,2 chilogrammi di marijuana, nonché di 250 euro in contanti, probabile provento dell'attività illecita.