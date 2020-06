Spaccio a universitari e ragazzini: 10 arresti, colpo a banda serba

VICENZA - Spaccio di marijuana in città soprattutto nelle zone frequentate da «universitari e ragazzini»: scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza l'organizzazione criminale composto da persone per lo più di nazionalità serba che gestiva il traffico illecito, eseguite 10 misure cautelari personali sul conto di altrettanti indagati. Sequestrati oltre 1 quintale di stupefacente, 3 bolidi e 10.000 euro in contanti.

