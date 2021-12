Blitz nell'appartamento dello spaccio, trovati oltre 3 chili di droga: arrestati 3 giovani vicentini

VICENZA - Blitz antidroga natalizio: i finanzieri del comando provinciale di Vicenza sviluppando le preziose informazioni acquisite dal personale del Nucleo operativo speciale della Polizia locale di Vicenza nell’attività di contrasto “micro-spaccio” di droga e di tutela del decoro urbano, hanno approfondito i video di sorveglianza presenti in una zona centrale del capoluogo berico: sono così stati arrestati 3 giovani italiani (fra i 20 e i 22 anni) residenti a Vicenza, già con precedenti. In particolare, le forze dell'ordine hanno valorizzato elementi investigativi relativi ad una possibile attività di spaccio individuando un appartamento in città nei pressi di via Legione Gallieno teatro di un continuo via vai di giovani, con conseguente possibile sospetto di una attività di spaccio. I militari hanno controllato un potenziale cliente da poco allontanatosi dallo stabile, che è risultato in possesso di grammi 1,6 di marijuana.

Immediatamente, sono scattate le perquisizioni anche con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia Locale che permettevano di rinvenire e porre sotto sequestro 2 chili e 800 circa di marijuana, gr 500 circa di hashish, 3 telefoni cellulari e 6.505 euro in contanti e un bilancino di precisione.

Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria uno degli spacciatori ha cercato di liberarsi della droga gettando dalla finestra un borsone che è stato recuperato dai finanzieri rimasti a bordo strada, il tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza: i 3 giovani venivano, pertanto, tratti in arresto in flagranza di reato di spaccio.

L’attività condotta dalle Fiamme Gialle, in stretta sinergia con la Polizia Locale berica, - spiga la Gdf in una nota - si inquadra nella costante e mirata azione del Corpo finalizzata al controllo economico del territorio, al contrasto dei traffici illeciti e, in particolare, del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché testimonia l’efficiente coordinamento tra operatori della sicurezza, a beneficio della sicurezza della cittadinanza tutta.