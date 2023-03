Sorpreso a spacciare, il giudice gli concede la libertà: arrestato di nuovo il giorno dopo

VICENZA Una coppia di giovani albanesi di 21 e 22 anni è stata arrestata dalla Guardia di Finanza di Vicenza per spaccio di stupefacenti. Sono stati sequestrati droga, una pistola e 12mila euro in contanti. Dopo appostamenti e pedinamenti è stato controllato il primo pusher, sorpreso con decine di dosi nascoste nelle tasche, e poche ore dopo è stato fermato il complice trovato con ulteriori dosi di cocaina e hashish e con una pistola beretta rubata occultata all'interno di una intercapedine in prossimità di un gazebo, collocato nel giardino estivo di un bar della zona di Bressanvido ( icenza), dove i due secondo le indagini avevano una sorta di base operativa.

Entrambi sono stati arrestati ma per uno di loro è stata concessa dal giudice la libertà. E il giorno seguente l'uomo è stato arrestato di nuovo nel giro di poche ore per spaccio dopo aver ceduto tre dosi di cocaina ad un ventenne nel parcheggio antistante il locale dove era stata rinvenuta la pistola.