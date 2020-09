Sossano, incidente fra auto: feriti trasportati in ospedale Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOSSANO (VICENZA) - Alle ore 10:00 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ceresara aper lo scontro tra due auto: tre feriti. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza le auto, mentre i feriti in maniera non grave, erano assistiti dal personale del SUEM 118 per essere poi trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Al vaglio delle forze dell’ordine le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.