Bambino di due anni travolto da un'auto: è grave in ospedale

VICENZA - Incidente stradale tra via Roma e via Europa a Sossano, nel Vicentino, nella serata di giovedì 29 luglio. Un bambino di due anni è stato travolto da un veicolo proprio all'incrocio fra le due strade. Il piccolo è stato soccorso e portato in ospedale a Vicenza, si trova in terapia intensiva ed è grave. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, a quanto sembra il bambino era insieme al padre, per un giro in bicicletta dopo cena, anche il piccolo era a bordo della sua, ma non si sarebbe fermato allo stop e per questo l'auto lo avrebbe travolto.