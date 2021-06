Finisce fuori strada da sola, ferita una diciannovenne

SOSSANO - Poco prima delle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sajanega lungo la SP 9 a Sossano per la fuoriuscita di un'auto, finita rovesciata su un fianco sotto il piano stradale: ferita una giovane donna. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza l'auto, stabilizzandola con dei pali telescopici, e hanno estratto la diciannovenne del posto, che è stata affidata alle cure del personale sanitario del Suem, arrivato da Noventa Vicentina. Sul posto la polizia locale del Basso Vicentino. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.