Società di consulenza inventano frode fiscale, sequestrati oltre 700.000 euro

VICENZA - I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito un provvedimento emesso dal Gip presso il locale Tribunale, sottoponendo a sequestro disponibilità finanziarie ed autovetture per un valore complessivo di oltre 700mila euro nei confronti di due società vicentine di servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altre persone che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi nonché in capo a tre persone fisiche 69 anni, di 59 anni e 59 anni.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza, in collaborazione con il personale della Guardia di Finanza della Sezione di pg della Procura della Repubblica vicentina, hanno smascherato un meccanismo di frode fiscale messo a punto dal rappresentante legale di una delle imprese interessate, in seguito alla valorizzazione di un controllo amministrativo condotto dall'Agenzia delle Entrate sulle predette società e ricorrendo all'uso della specifica informatica operativa in uso al Corpo. Il rappresentante legale, ricorrendo a crediti d'imposta fittizi, non solo ha compensato i propri debiti tributari, ma ha ceduto parte di essi ad ulteriori soggetti economici, anch'essi debitori verso l'erario, incassando un corrispettivo quantificato nell'1,9% del valore degli stessi crediti. Con lo stratagemma gestionale di presentare gli F24 "a saldo zero", gli indagati hanno fraudolentemente affrancato le proprie e le altrui aziende dal pagamento delle imposte e devono ora rispondere del reato di «indebita compensazione».

La ricostruzione investigativa effettuata dai militari del Corpo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vicenza, è stata valutata pienamente attendibile dal Gip che ha emesso nei confronti delle imprese e dei loro amministratori un provvedimento di sequestro preventivo. La misura ha consentito di vincolare disponibilità finanziarie presenti su 3 conti correnti bancari e 4 autovetture: una Jaguar Type, una BMW 530 Station Wagon, un'Audi Q5 (SUV) ed una Smart.

