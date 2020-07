Vede uno zaino e poi il corpo: escursionista trovato morto, è precipitato dalla ferrata del Vajo Scuro

Questa mattina il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno è stato allertato su richiesta dei carabinieri, a seguito della segnalazione di un escursionista che, dopo aver rinvenuto uno zaino, si era imbattuto nel corpo senza vita di un uomo precipitato dalla Ferrata del Vajo Scuro, sul Carega, in provincia di Vicenza. Una squadra si è portata al Rifugio La Gazza, dove l'elicottero di Verona emergenza ha imbarcato due soccorritori in supporto alle operazioni. Sbarcati sul posto con il personale medico e il tecnico di elisoccorso, è stato solo possibile constatare la morte dell'uomo. La salma ricomposta e imbarellata è stata recuperata dall'eliambulanza, per essere trasportata al Rifugio e affidata al carro funebre. L'uomo, 61 anni, di Valdagno (Vi), aveva quasi sicuramente attaccato già ieri la difficile variante dell'itinerario attrezzato, senza indossare casco, imbrago e kit da ferrata. Tra le ipotesi all'origine della disgrazia, il fatto che la stanchezza gli abbia lasciato mollare la presa, facendolo precipitare per un centinaio di metri.

Ultimo aggiornamento: 16:36

