Il sindaco incontra i sindacati dei lavoratori nelle basi Usa, che lamentano una situazione insoddisfacente

VICENZA - Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ed il consigliere comunale Roberto Cattaneo stanno incontrando periodicamente i rappresentanti dei lavoratori vicentini all'interno delle basi militari americane della città Ederle e Del Din. L'ultimo incontro si è svolto nei giorni scorsi alla presenza di alcuni rappresentanti sindacali di UilTucs-UIL e Fosascat-Cisl insieme ad una delegazione di lavoratori in servizio nelle basi che hanno voluto per rappresentare alcune problematiche vissute in questo periodo. Sono state approfondite tematiche relative alle rivendicazioni economiche e normative e discussi tutti gli argomenti che necessitano di una soluzione al fine di rispondere alle esigenze del personale.

«Ho chiesto di incontrarli – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco – per cercare di capire bene la situazione perché intendo sollecitare un incontro con i referenti interni alle basi con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro del personale civile vicentino». Nel ringraziare il sindaco rispetto al prospettato percorso di condivisione delle tematiche, tutte le parti si sono rese disponibili per ogni successivo passaggio al fine di risolvere la situazione attualmente insoddisfacente secondo molti lavoratori.