Coppia con 4 bimbi sfrattata dal vecchio casello Fs, sindaco minaccia di incatenarsi: rinvio di 3 mesi

VICENZA - Il sindaco di Villaga, Eugenio Gonzato, ha fatto rinviare di tre mesi uno sfratto minacciando di incatenarsi all'abitazione occupata da tempo da una coppia di stranieri. Il primo cittadino, dopo aver saputo che una giovane coppia con 4 figli piccoli, integrata nella comunità, aveva ricevuto la notizia di dover lasciare la casa, un vecchio casello fatiscente e dismesso da decenni di proprietà di Ferrovie Italiane, ha ricevuto la mail che indicava l'intervento previsto per domani - 16 marzo - è ha detto che, in caso si fosse dato il via all'allontanamento forzato da parte dell'ufficiale giudiziario, avrebbe messo in atto una protesta clamorosa incatenandosi alla ringhiera della vecchia casa. Lo riporta Tva Vicenza.

Il provvedimento è stato così rinviato di tre mesi dando tempo al Comune di intervenire in aiuto della famiglia. «Parliamo di un nucleo che ha anche una bimba di 7 mesi - spiega Eugenio Gonzato - è l'esempio di una burocrazia che non tiene conto dei valori umani. La sentenza non si discute, ma si doveva contattare il Comune per trovare una soluzione. Per questo ho deciso di intervenire».