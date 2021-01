La Sicit avvia il progetto per una newco con un partner cinese

VICENZA - Sicit, società di Chiampo dei prodotti biostimolanti per l'agricoltura e ritardanti per l'industria del gesso ottenuti da residui di lavorazione della concia, quotata sul segmento Mta di Borsa Italiana, ha avviato un processo per la costituzione di una newco assieme ad un socio cinese di minoranza volta all'insediamento nel paese asiatico del suo primo polo produttivo internazionale.

Negli ultimi giorni si è svolto infatti un nuovo incontro con una rappresentanza del mondo politico ed economico cinese, tra cui Jin Xiangjun, primo delegato del governo municipale di Tianjin, Zeng Yan, direttore della Tianjin International Trade & Shipping Service Center, e Song Honghai, presidente della Tianjin Weijie Pharmaceutical, la compagnia che, nel progetto, dovrebbe entrare nel capitale della newco. Lo stabilimento dovrebbe sorgere nell'area franca di Tianjin, a sud-est di Pechino, volto alla produzione dell'idrolizzato proteico di origine animale, importato dall'Italia in forma concentrata, per ottenere in loco la gamma di biostimolanti e ritardanti per il gesso da vendere sui mercati asiatici.

