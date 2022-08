Siccità in Alta Valle del Chiampo, divieto di usare l'acqua in 4 Comuni

VICENZA - In quattro comuni dell'Alta Valle del Chiampo, in provincia di Vicenza, dal 2 agosto l'utilizzo dell'acqua sarà limitato agli usi essenziali 24 ore 24 per evitare razionamenti. Questa decisione è stata presa dai primi cittadini di Altissimo, San Pietro Mussolino, Nogarole e Crespadoro, assieme ai vertici di Acque del Chiampo, che gestisce il servizio nella vallata. Sempre dal 2 agosto è prevista un'intensificazione dei controlli su eventuali trasgressori da parte delle forze dell'ordine. In zona Acque del Chiampo è già intervenuta a più livelli anche con l'invio di autobotti.