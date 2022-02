Roulotte, camper, una baracca: sgomberato accampamento abusivo sull'argine del Guà. Se ne vanno dopo aver ripulito l'area

MONTECCHIO MAGGIORE - Roulotte e camper avevano occupato abusivamente un'area lungo l'argine del Guà in territorio di Montecchio Maggiore. Ma quelle persone, che avevano anche realizzato dei "rifugi", non avevano avuto alcuna autorizzazione. La polizia locale è dovuta intervenire per sgomberare la zona. Dopo la segnalazione da parte dell'amministrazione comunale sulla presenza di mezzi in una zona di campagna attigua all'argine del torrente Guà, al confine con i comuni di Montebello e Zermeghedo, gli operatori della polizia locale sono andati a verificare la situazione.

Nel corso del sopralluogo, gli agenti hanno constatato l'effettiva occupazione non autorizzata dell’area con roulotte e camper da parte di persone senza fissa dimora, che avevano anche costruito una sorta di baracca con legno e teli, e la presenza di rifiuti di vario genere sparsi a terra. Il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula, ha pertanto emesso un’ordinanza di sgombero immediato dell'area, dando disposizione ai vigili di darne esecuzione. L'ordine di sgombero è stato ottemperato dai soggetti, che hanno lasciato l'area, non prima di aver rimosso la baracca abusiva e di aver ripulito perfettamente la zona.