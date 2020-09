Eliminato lo sfregio a Monte Berico: balaustra riparata dopo 9 mesi

VICENZA - Era stata abbattuta nel gennaio scorso da un'auto guidata da un giovane senza patente. Dopo nove mesi la balaustra del piazzale della Vittoria, affacciata sul balcone più suggestivo della città, è stata ripristinata. Giusto in tempo per la festa patronale dell'8 settembre dedicata alla Madonna di Monte Berico, che porterà sul colle migliaia di pellegrini.

Lo sfregio è stato dunque riparato. Le parti in pietra mancanti sono state recuperate non appena è arrivato il via libera della Soprintendenza. Insomma, il parapetto è nuovamente integro e bianco. Irrisolto, almeno per ora, il problema della movida notturna. «I giovani e le persone che si radunano lì devono sapere che Monte Berico non è una discoteca e che bisogna rispettare questo luogo sacro. Ho dato precise disposizioni al comandante della polizia locale di far continuare incessantemente i controlli in tutta la zona», ha fatto sapere il sindaco Francesco Rucco.

Sabato 5 settembre toccherà ai portici. Nel corso della mattinata verranno puliti dagli alpini, dalla protezione civile e dai militari americani della caserma Ederle.



