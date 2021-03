Sesso con l'allieva 15enne, il professore risarcisce il Miur: 8.000 euro

VENEZIA Aveva avuto una relazione con un'allieva 15enne: l'ex prof ha dovuto risarcire il ministero dell'Istruzione. Dopo il patteggiamento in sede penale, si è estinto così il giudizio di responsabilità amministrativa a carico di un 48enne del Vicentino, che tre anni fa (quando dunque ne aveva 45) era finito in carcere con la pesante accusa di atti sessuali con minorenne. La Procura regionale della Corte dei Conti gli aveva chiesto oltre 24.000 euro, ma l'uomo ha ottenuto il rito abbreviato e dunque ne ha versati meno di 8.000.

LA VICENDA L'arresto era scattato il 29 marzo 2018, dopo un mese di pedinamenti e intercettazioni da parte della guardia di finanza, anche attraverso le microspie piazzate nell'auto del docente. Una figura stimata nel liceo della provincia berica, almeno finché era scoppiato lo scandalo. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, sia l'uomo che la ragazzina avevano affermato di aver intrecciato senza reciproche costrizioni un legame sentimentale, andato avanti per alcuni mesi e sfociato anche in amplessi. Ciò è punito dalla legge nei casi, come questo, in cui uno dei due soggetti coinvolti abbia meno di 16 anni e sia affidato all'altro «per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia». Il rapporto proibito era stato scoperto dal padre di un'amichetta, con cui l'alunna si era confidata, al punto che la Procura di Vicenza aveva aperto un'inchiesta.

LE CONSEGUENZE Dopo tre settimane in prigione, e un'ampia confessione, il 18 aprile il docente era stato ammesso agli arresti domiciliari. Dopodiché il 5 luglio l'imputato aveva patteggiato 2 anni di reclusione, l'interdizione dall'insegnamento e un risarcimento di 20.000 euro all'adolescente. Successivamente è iniziato il procedimento contabile, con una richiesta di condanna al versamento di 24.090,33 euro al ministero dell'Istruzione, «per danno patrimoniale e all'immagine derivante da reato commesso nell'esercizio delle funzioni istituzionali». Come già sul piano penale, anche nell'ambito erariale l'uomo ha chiesto di accedere al rito alternativo. Come ricordano i giudici di Venezia, nella sentenza depositata ieri, l'alternativa al giudizio ordinario è prevista dalla normativa «allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario», in quanto presuppone subito «il pagamento di una somma non superiore al 30 per cento della pretesa risarcitoria».

L'ESTINZIONE Così infatti è stato: l'ex prof ha pagato meno di un terzo dell'importo richiesto. Al riguardo, la Corte dei Conti osserva che «l'istanza di definizione alternativa del giudizio» è avvenuta in primo grado e ciò «ha consentito di non avviare la procedura più complessa e onerosa del rito ordinario (in primo grado e, eventualmente, in appello)». Questa mossa ha permesso di arrivare «al tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell'amministrazione danneggiata, cosicché la stessa non è stata costretta ad affrontare le più lunghe e aleatorie procedure esecutive, evitando ulteriori oneri economici che caratterizzano l'attività di recupero del credito erariale risarcitorio». Pertanto il processo contabile è stato definito con una sentenza che ha dichiarato estinto il giudizio.