Le serre del Querini aperte per il Fai, la città chiusa per la domenica green

VICENZA - Un'anteprima dopo anni di chiusura per restauro. Le serre del parco Querini di Vicenza riaprono i battenti, ma solo per 2 giorni. Il 26 e 27 marzo, in occasione delle Giornate Fai di primavera, il complesso di fine diciannovesimo secolo attribuito a Giuseppe Jappelli sarà finalmente visitabile anche se per pochi. I turni dalle 10 alle 18 prevedono infatti una presenza massima di 25 persone e saranno disponibili ogni 15 minuti.

Oltre alle serre, in città si potranno ammirare - sempre accompagnati dai giovani del gruppo Fai - gli esterni di villa Trissino, appartenuta all'umanista Giangiorgio Trissino e tradizionalmente legata ad Andrea Palladio. A Campiglia dei Berici invece - dalle 10 alle 18 con ingressi per 18 persone ogni 15 minuti - apriranno villa Repeta Bressan e l'antica parrocchiale. Per quest'ultima l'accesso sarà riservato agli iscritti Fai.

Attenzione, però. Il 27 marzo nel capoluogo berico la circolazione sarà vietata dalle 9 alle 18 per la giornata green, ovvero la domenica ecologica dedicata “ai fiumi e alla tutela delle acque”. Traffico interdetto all'interno delle mura. «Per gli appuntamenti successivi prevediamo delle modifiche - spiega l'assessore all'ambiente Simona Siotto - In alcune occasioni verrà ampliata l'area per la limitazione dei veicoli, in altre il blocco verrà eliminato, come nel caso in cui in centro storico ci siano manifestazioni già programmate».