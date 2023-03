Serra di marjuana in un bagno e droga pronta all'uso: 33enne arrestato

DUEVILLE - Scoperta una serra di marjuana a Dueville. I carabinieri hanno scoperto che in un appartamento c'era una coltivazione di marijuana che faceva uscire un forte odore di sostanza stupefacente. Risaliti a colui che usava quello stabile - identificato in G.T., di anni 33, italiano, già pregiudicato per lo stesso reato - hanno perquisito l'appartamento e hanno trovato 300 grammi di marijuana stoccata in vari fasi di vetro, pronta all’uso e una serra artigianale in un bagno, completa di sistema di ventilazione, lampade per il riscaldamento ed essiccatoio. Il 33enne è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari.