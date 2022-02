Nello stadio di Rossi il gol di Rossi! Il ritorno di Pepito, nel ricordo del grande Pablito. 1-1, per il Lane salvezza sempre più lontana

VICENZA - E' il 26° minuto del primo tempo allo stadio Menti. Si gioca Vicenza-Spal, camionato di serie B. Nell'area biancorossa l'attaccante spallino in maglia blu fa lo slalom tra i difensori e infila in gol, di classe, un sinistro molto angolato. Il gol di Pepito Rossi annichilisce lo stadio, ma nello stesso tempo deve aver risvegliato nei tofosi vicentini dei fervidi ricordi. Nello stadio che fu di Pablito Rossi, un altro Rossi, già attaccante della nazionale, ritrova la via del gol a 35 anni. Un ritorno storico, dopo lunga attesa, di cui ha fatto le spese il Lane ma riportando in auge i ricordi del più grande biancorosso di sempre, Paolo Rossi.

Nel finale del primo tempo, al secondo minuto di recupero, il Lane però rimette in sesto il match, con una fucilata precisissima da fuori area del centrocampista Cavion. Nel secondo tempo al 12° Pepito Rossi è stato sostituito da Melchiorri. Il secondo tempo vede un gol di Melchiorri annullato per questioni millimetriche dal Var, alcune occasioni del Vicenza non concretizzate per un soffio, un rigore decretato e poi non concesso alla Spal. Il match finisce dopo 5 minuti di recupero, con il pareggio di 1-1 già maturato nella prima frazione. Un risultato che non avvicina alla salvezza la già difficile situazione del Lanerossi.

Giuseppe Rossi, nato a Teaneck, New Jersey, Stati Uniti, nel 1987, è un calciatore italiano con cittadinanza statunitense. Fu convocato nella nazionale maggiore dal 2008 al 2014, e partecipò alla Confederations Cup nel 2009. Gli annali ricordano che è il primatista del Villarreal per quanto riguarda le reti nelle competizioni europee. Ha giocato nelle giovanili del Manchester United, da lì è arrivato al Parma, poi la grandissima stagione spagnola, quindi Fiorentina e Genova. Trenta presenze e sette gol in maglia azzurra. E la fama di essere consioderato l'erede di Pablito. Quest'anno è tornato al calcio con la Spal, dopo una parentesi al Real Salt Lake. Un doppio infortunio lo fermò nel 2011 e negli anni successivi, il giocatore che era stato nel mirino di Barcellona, Bayern e Juve ha avuto una carriera deturpata dalla sfortuna.