Senzatetto palpeggia e molesta una donna per strada, arrestato

VICENZA - Un cittadino straniero senza fissa dimora è stata arrestato nella tarda serata di ieri, domenica 30 ottobre, a Vicenza per aver ripetutamente molestato e palpeggiato in una donna che stava camminando per strada. La vittima ha cercato di difendersi dalle violenze ed ha allertato subito il 113. Gli agenti hanno poi ricostruito che l'uomo, un gambiano, con precedenti per reati contro il patrimonio, era la stessa persona che nella mattinata di sabato era stata segnalata dai docenti di un Istituto scolastico per i suoi atteggiamenti sospetti tenuti nei confronti di alcuni minori. Uno dei ragazzi era stato seguito per strada dall'individuo, fin quasi all'entrata della scuola. Una volta individuato dai poliziotti, ancora a pochi metri di distanza dalla donna, lo straniero ha inveito contro gli agenti opponendo resistenza, ma è stato bloccato e portato in Questura. Dovrà rispondere di violenza sessuale. e resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti il Questore di Vicenza ha dato disposizione che, una volta sanate le pendenze con la giustizia, venga emesso un provvedimento di allontanamento dalla città.