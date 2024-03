Vicenza. Uccise la fidanzata a pugni e calci in un camper, arriva la condanna per la morte di Giulia Rigon: niente ergastolo

VICENZA - È stato condannato a 21 anni di carcere Henrique Cappellari, il 30enne accusato di aver ucciso a pugni e calci in un camper la fidanzata Giulia Rigon, commessa 31enne di Asiago. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'assiste di Vicenza. L'accusa, rappresentata dalle pm Serena Chimichi e Alessia Grenna, aveva chiesto per l'uomo la pena dell'ergastolo.

«Niente ergastolo ma solo 21 anni di condanna per l'assassino che ha massacrato la povera Giulia Rigon a calci e pugni, ammazzata a soli 31 anni con brutalità e crudeltà. Proprio l'8 marzo, proprio nel giorno in cui tutti lanciano messaggi per fermare la strage dei femminicidi da 120 delitti annuali, da un tribunale italiano, dalla corte d'assise di Vicenza, arriva un messaggio che purtroppo va nella direzione opposta, respingendo la richiesta di ergastolo avanzata dal pubblico ministero» È il commento di Gianna Gancia, deputata europea della Lega. «Ancora una volta viene tutelato Caino, gli viene concessa un'opportunità futura di ricostruirsi una vita, e non la sua vittima ammazzata a 31 anni - aggiunge Gancia - Non è così che si combatte la violenza contro le donne».