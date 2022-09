In sedia a rotelle scala la "Cima Coppi dello Stelvio: Federico supera i 48 tornanti a forza di braccia Foto

VICENZA - Venticinque chilometri in salita e 48 tornanti su una sedia a rotelle, con la sola forza delle braccia, fino a raggiungere il traguardo della cima Coppi sul passo dello Stelvio. È l'impresa compiuta da Federico Rossi, un atleta vicentino 28enne, che l'ha dedicato «a tutti coloro che soffrono di disabilità molto più gravi» della sua. Per raggiungere i 2.758 metri della 'cimà simbolo per i ciclisti, ha impiegato sette ore, 57 minuti e 46 secondi, contro le 9 ore che aveva programmato.

Il giovane spiega che il suo obiettivo andava ben oltre lo Stelvio. «la cima era solo il, traguardo - ha detto -. Lo scopo, invece, era di portare fin lassù, idealmente, tutti coloro che soffrono di disabilità molto più gravi della mia e che non possono praticare alcuno sport».