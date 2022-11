Scuole migliori del Veneto, la classifica 2023 di Eduscopio. In vetta Bruno-Franchetti di Mestre, Lucrezio Caro di Cittadella e Giorgione di Conegliano

Ecco quali sono le migliori scuole in Veneto. Anche quest'anno a stilare la classifica dei licei e degli istituti tecnici e professionali è il progetto Eudoscopio 2022 promosso dalla Fondazione Agnelli che fornisce le valutazioni delle scuole superiori sulla base di una serie di parametri, primo fra tutti il "successo" raggiunto dopo il diploma. Gli esperti hanno valutato le scuole basandosi sul rendimento dei diplomati al primo anno di università (esami sostenuti e media dei voti) e in base al tasso di occupazione e alla coerenza riscontrata fra studio e lavoro nel caso degli istituti tecnici e professionali. La ricerca ha scandagliato 1.289.000 diplomati italiani di 7.700 scuole in tre successivi anni scolastici (dal 2016 al 2019). Sul portale eudiscopio.it si possono cercare le scuole migliori per ogni territorio italiano. Vediamo ora i migliori istituti superiori provincia per provincia in Veneto.

VENEZIA

I migliori licei e istituti tecnici

LICEI: Tra i licei classici e scientifici si conferma al primo posto, come del resto era successo già lo scorso anno, il Bruno-Franchetti di Mestre. Al secondo posto della ricerca Eudoscopio si colloca il liceo Marco Polo di Venezia che ha superato il Foscarini. Per quanto riguarda la provincia di Venezia il miglior liceo è risultato il Majorana-Corner di Mirano. Per i licei linguistici, invece, occupa le posizioni alte della classifica veneta lo Stefanini di Mestre.

ISTITUTI TECINICI: I migliori istituti tecnici in provincia di Venezia risultano ancora una volta l'Itis Zuccante di Mestre e il turistico Algarotti di Venezia. Le stesse due scuole che si erano aggiudicate il vertice delle classifiche già lo scorso anno. Per quanto riguarda l'indice di occupazione, cioè la percentuale degli studenti che nei primi due anni dopo il diploma ha trovato un'occupazione, spicca ancora lo Zuccante, ma anche il Barbarigo di Venezia. Buono pure il risultato raggiunto dell'8 Marzo - Lorenz di Mirano.

PADOVA

I migliori licei e istituti tecnici

LICEI: La vetta della classifica va al Tito Lucrezio Caro di Cittadella, seguito dal Tito Livio di Padova. Sul terzo gradino del podio l'Eistein di Piove di Sacco. Tra i licei scientifici si distingue il Fermi di Padova, seguito dal Giovan Battista Ferrari di Este.

ISTITUTI TECNICI: I migliori istituti tecnici di Padova per la preparazione universitaria sono Rolando da Piazzola di Piazzola sul Brenta e Scalcerle di Padova. La medesima graduatoria si rispetta anche per la capacità di trovare un lavoro, e su questo fronte in buona posizione si piazza anche il Meucci di Cittadella e l'istituto Jacopo da Montagnana di Montagnana

TREVISO

I migliori licei e istituti tecnici

Il miglior liceo classico della provincia di Treviso è il Giorgione di Castelfranco Veneto, segue il Canova di Treviso. Tra gli scientifici spicca il Casagrande di Pieve di Soligo, mentre tra gli istituti tecnici si distingue l'Itis Galileo Galilei di Conegliano .

ROVIGO

Migliori licei e istituti tecnici

In Polesine il miglior risultato va al liceo classico Celio Roccati di Rovigo, mentre tra gli scientifici spicca il Paleocapa. Tra gli istituti tecnici garantiscono il miglior inserimento nel mondo del lavoro il Viola-Marchesini di Rovigo e il Maddalena-Viola di Adria.

BELLUNO

Migliori licei e istituti tecnici

Il miglior liceo classico in provincia di Belluno è il Giorgio Dal Piaz di Feltre e tra i licei scientifici emerge il Galileo-Galilei di Belluno. Tra i tecnici si fanno notare il Calvi di Belluno e il Follador-De Rossi di Agordo.

VICENZA

Migliori licei e istituti tecnici

Nella provincia di Vicenza trionfano il liceo classico Corradini di Thiene, l'stituto tecnico Sartori di Lonigo e l'Istituto Masotto di Noventa Vicentina.

VERONA

Migliori licei e istituti tecnici

Il miglior liceo di Verona è risultato il liceo Scipione Maffei, seguito dal Don Nicola Mazza e il Guarino Veronese di San Bonifacio. Gli istituti tecnici in vetta alla classifica sono, invece, il Marco Polo e il Galileo Ferraris di Verona.