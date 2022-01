Giù la vecchia scuola media del capoluogo, su il nuovo plesso: «Consegna a luglio 2023»

CASSOLA - Presentato il progetto per la demolizione della vecchia scuola media di Cassola capoluogo e la costruzione di un nuovo plesso più sicuro, più efficiente dal punto di vista energetico e più accogliente.

«Si tratta di un intervento molto importante, che ci vedrà impegnati per un anno e mezzo, sino a luglio 2023, e che rappresenta uno dei principali investimenti di questo mandato amministrativo – osserva il sindaco Aldo Maroso -. Il quadro economico complessivo si attesta infatti attorno ai 3 milioni e 200 mila euro: cifra che sarà in parte coperta da un contributo statale di oltre 2 milioni e 300 mila euro, in parte da un finanziamento in “conto termico” di circa 700 mila euro e, per la somma restante, da fondi comunali».

La futura scuola, progettata dall'architetto Agostino Scattola e dall'ingegnere Dimitri Simioni, si svilupperà su due piani e ospiterà sette classi, tre laboratori, un'aula di sostegno, sale dedicate agli insegnanti e una piccola palestra. Lo stabile sarà costruito attorno ad un grande spazio polivalente centrale, che potrà essere utilizzato per diversi tipi di attività. Da qui partirà un'ampia gradonata che, oltre a collegare il pianterreno e il primo piano, creerà – assieme all'agorà centrale - una sorta di anfiteatro interno.

I lavori saranno eseguiti dalla Maroso srl di Marostica e prenderanno il via nel giro di poche settimane. Nel frattempo gli alunni della secondaria faranno lezione proprio nell'ala nuova delle vicine primarie.