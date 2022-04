Blitz in casa di 7 giovani nigeriani: trovata droga, in manette per spaccio

Blitz ieri all'alba, 19 aprile 2022, dei carabinieri di Vicenza, coadiuvati dai rinforzi di Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Sossano, Torri di Quartesolo e di una unità cinofila antidroga di Torreglia, con perquisizioni in un edificio di via Tornieri nel capoluogo. Venivano arrestati 7 nigeriani per concorso in detenzione a scopo di spaccio di stupefacenti.

Arrestati

I nomi: Odion Micheal, 36enne, EWALEIFOH Emmanuel, 34, USIAGWU Bright, 29, AFAMAH Endurance, 28, ASIBOR Christopher, 27, OSE Kelvin, 26 e BRIGHT Imaffidon, 23, tutti di nazionalità nigeriana, irregolari sul territorio nazionale, domiciliati a Vicenzain via Tornieri 104. I militari, alle 5.30 di stamane, giunti sul posto, dopo aver creato una cornice di sicurezza accedevano nello stabile dove, nel corso delle perquisizioni di due appartamenti occupati dagli arrestati, rinvenivano 175 grammi di cocaina ed eroina, 3 di marijuana (già confezionate in oltre 100 dosi, parte in sasso ed altra in ovuli), materiale di confezionamento e bilancini elettronici, e la somma complessiva di 41.890 euro in banconote di vario taglio, considerata provento dell’attività delittuosa di spaccio.

Gli arrestati venivano accompagnati presso la Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.