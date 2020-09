Scontro tra due auto, una si rovescia in mezzo allo spartitraffico

VICENZA - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi alle 15 in Viale Mazzini all’altezza di via Btg Framarin a Vicenza per un incidente tra due auto, di cui una rovesciatasi su un fianco in mezzo allo spartitraffico delle corsie. I pompieri accorsi dalla vicina sede, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del SUEM al soccorso della donna alla guida della Volkswagen Polo rovesciata. La donna è stata assistita dai sanitari e portata in pronto soccorso per ulteriori controlli. Illesa l’altra donna alla guida della Toyota Yaris. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. © RIPRODUZIONE RISERVATA