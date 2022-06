VICENZA - Niente scontrini, niente lavoro. Un bar e un negozio sono stati chiusi per tre giorni perché i finanzieri hanno scoperto che non facevano scontrini fiscali. Nei giorni scorsi le fiamme gialle vicentine hanno eseguito i due provvedimenti emessi dalla Direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti di un bar situato all'interno di un distributore di carburanti a Nove e di un negozio a Thiene, riconducibili entrambi a un uomo di origine cinese. I finanzieri del Gruppo di Bassano del Grappa e della Tenenza di Thiene hanno riscontrato che nei due esercizi commerciali negli ultimi cinque anni non sono stati emessi scontrini. In questi casi è prevista anche una sanzione pari al 100% dell'Iva non documentata.