Sconti sulle tasse per 1,4 milioni: boccata d'ossigeno per i negozi colpiti dal lockdown

VICENZA - Alcuni hanno chiuso, altri hanno riaperto ma gli incassi languono. Il lungo lockdown dei mesi scorsi ha messo in ginocchio non solo molte famiglie, ma anche numerose attività del territorio, che stentano a far quadrare i conti a fine mese.



In loro soccorso arriva una manovra da quasi 1 milione e 400 mila euro finanziati con parte dei fondi che lo Stato ha trasferito al Comune di Vicenza per l'emergenza Covid 19. A questi vanno aggiunti i 2 milioni e 200 mila euro del fondo di solidarietà che, sottolinea il sindaco Francesco Rucco, potrà essere impiegato per nuclei e imprese colpiti dalla pandemia.



Previsti sconti fino al 25 % sulla quota variabile della tassa rifiuti e agevolazioni Imu. Interessato il mondo del commercio ma non solo. Nella lista dei beneficiari ci sono, tra gli altri, negozi, bar, ristoranti, locali sfitti, librerie e cartolerie.



Anche l'Imu sarà più leggera. Rispetto all'aliquota ordinaria dell'1,06%, gli interessati ne avranno una allo 0,76%. Confermate infine l'aliquota allo 0,84% per i locali sfitti, allo 0,48% e allo 0,10% rispettivamente per le abitazioni concesse in comodato gratuito o con contratto concordatario, e per i fabbricati rurali. © RIPRODUZIONE RISERVATA