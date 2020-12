«Mio figlio di 28 anni è scomparso a Barcellona», ritrovato dopo 8 giorni ma in carcere in Marocco

BASSANO DEL GRAPPA - Era scomparso da giorni un 28enne di Bassano e la buona notizia è che è stato ritrovato, ma non si tratta proprio di un lieto fine.

Polizia, Prefettura e Farnesina hanno cercato a lungo Francesco Canevaro: la scomparsa era stata denunciata dalla madre sabato scorso - 19 dicembre - visto che il figlio era atteso a casa martedì 22, di rientro da un lavoro a Barcellona; lo aveva sentito appena il giorno prima, ma il ritorno non c'è stato.

Nessuna notizia dal cellulare, spento, né dai gruppi Facebook della città e della Catalogna. Solo le autorità italiane, per le vie istituzionali, hanno rintracciato il giovane Canevaro ma non in Spagna, quanto in Marocco, dove si trova in carcere in attesa di giudizio per possesso di droga.

Da Barcellona sarebbe arrivato a Tangeri in auto, è stato poi bloccato al suo rientro in Spagna al confine di Gibilterra. Il processo dovrebbe svolgersi tra qualche settimana.

Ultimo aggiornamento: 12:21

