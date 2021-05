Non fa rientro a casa, scatta l'allarme: i pompieri lo trovano ferito tra i boschi

TONEZZA - Oggi pomeriggio, 14 maggio, è stato trovato e soccorso un 54enne di Tonezza di cui non si avevano più notizie da quando non ha fatto rientro in casa nella giornata di oggi. L’elicottero dei vigili del fuoco, Drago 55, ha dato le coordinate alla squadre a terra dopo aver avvistato l’uomo a terra probabilmente scivolato in una zona boschiva poco distante dal centro abitato di Tonezza.

L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori. Un’infermiera professionale del soccorso alpino ha prestato le prime cure al ferito stabilizzandolo. La sala operativa del Suem ha autorizzato il trasporto del ferito sull’elicottero dei vigili del fuoco fino all’ospedale di Santorso. Le ricerche dell’uomo erano iniziate nel primo pomeriggio dopo l’allarme della famiglia. Alle ricerche hanno preso parte i vigili del fuoco con la presenza sul posto dell’unità di comando locale, personale Tas (Topografia applicata al soccorso), cinofili, personale dell’anticendio boschivo di Asiago (ex forestali), il soccorso alpino e i carabinieri.