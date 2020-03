La scomparsa dell'ex sindaco Silvio Eupani, fu anche scrittore e lirico

MALO - Lutto nel mondo della cultura e della politica vicentina e veneta. Si è spento, all'età di 87 anni, dopo una breve malattia, Silvio Eupani: nato a Costozza di Longare il 28 agosto 1932 ha sempre abitato sempre a Malo, paese dove ha ricoperto anche la carica di sindaco negli Anni Settanta.



Laureato in pedagogia e filosofia, era stato professore di scuola media, direttore didattico di diverse scuole nel Vicentino, presidente dell’ospedale e fondatore della Biblioteca civica di Malo intitolata a Luigi Meneghello. Scrittore, educatore e ricercatore storico, aveva ricevuto oltre 15 premi per il suo libro "Da Quarto dei Mille, al Pasubio, al fiume Don – Epopea di Malo". una estesa ricerca dedicata alla storia patria in 560 pagine illustrate da 700 fotografie scattate da Eupani stesso in 3 anni di studi e viaggi e disponibile in oltre 50 biblioteche del Veneto.



All’età di 40 anni, aveva preso l’eclatante decisione di dedicarsi professionalmente al canto lirico dopo che la sua straordinaria voce era stata scoperta e premiata da Mario Del Monaco. Affermatosi come tenore lirico drammatico, dalla voce calda, squillante e segnatamente potente, in particolare nel repertorio verdiano, pucciniano ed anche in opere liriche di Giordano e Leoncavallo, aveva performato 26 diverse opere liriche in altrettanti Paesi del mondo fino ad approdare in Corea, Taiwan ed in Giappone con alcune tournée di récitals.

Molte le incisioni di album tra le quali si ricorda la sua ultima compilation di 4 cd contenenti i suoi più grandi successi. La messa pubblica in suffragio avrà luogo giovedì 2 aprile alle ore 19 presso il Duomo di Malo in occasione del trigesimo.

