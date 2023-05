Diciasettenne scomparsa da quattro giorni, ricerche su tutto l'Altopiano. L'appello della madre: «Aiutateci»

ASIAGO - «Aiutateci: questa e nostra figlia, Francesca Scardillo, 17 anni, scomparsa da Asiago il 20 maggio: indossava felpa bianca, jeans scuri e scarpe lilla e bianche».

Con questo post in Facebook i genitori di Francesca lanciano il loro disperato grido di aiuto.

La ragazza era ospite ad Asiago di un'associazione ed è scomparsa alla fine del turno di lavoro senza soldi e senza cellullare. Immediate sono scatte le ricerche in tutto l'Altopiano e la Prefettura di Vicenza ha avviato la procedura per i minori scomparsi. Ma al momento le ricerche non hanno dato alcun esito

Francesca è alta un metro e 60, ha capelli castani con meches, un orecchino al naso, indossava una felpa bianca, jeans scuri, scarpe da ginnastica lilla e bianche. Ha un tatuaggio a forma di farfalla sulla caviglia destra.