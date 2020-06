Scivola in parete e si ferisce: resta bloccato dal panico lungo la ferrata delle Anguane

Ultimo aggiornamento: 16:06

VALDASTICO -di un escursionista 54enne, rimasto preda del panico. Poco prima delle 9, su richiesta dei carabinieri, ildi Arsiero è stato attivato per un escursionista segnalato in difficoltà sulla, a San Pietro Valdastico.L'uomo, G.D.S., 54 anni, di, che era con un amico, era scivolato riportando probabili graffi e contusioni e, colto dal panico, non era più in grado di muoversi. Una, tra i quali un medico, è salita e, dopo averlo assicurato e imbragato, lo h calato per una quindicina di metri alla base della parete, in un punto comodo per procedere all'imbarellamento. Da lì la squadra lo ha poi trasportato fino all'abitato, per affidarlo all'ambulanza diretta all'ospedale di Santorso.