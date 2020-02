Scippo nel Duomo, anziana per terra: ladra inseguita dai fedeli e arrestata

VICENZA - È stata arrestata della Polizia locale di Vicenza e ora dovrà rispondere del reato di furto con strappo e lesioni personali la ragazza che questa mattina (martedì 4 febbraio) ha rubato ad una signora settantenne, residente in città, la borsa all'interno del Duomo, nel centro storico, e di fronte alla sua reazione non ha esitato a gettarla a terra con violenza. A finire nei guai A. M., 21 anni, italiana, residente a San Casciano in Val di Pesa (Firenze), di fatto senza fissa dimora, già nota alle forze di polizia, in quanto trovata a dormire e a bivaccare sotto la Basilica Palladiana.



Secondo quanto ricostruito la giovane, attorno alle 10, è entrata nella Cattedrale, dove ha strappato la borsa di proprietà dell'anziana che l'aveva appoggiata sulla balaustra di una cappella. Nel tentativo di proteggere i suoi averi, la donna è caduta rovinosamente a terra, sbattendo il volto e procurandosi una ferita al sopracciglio destro. La giovane, datasi precipitosamente alla fuga, è stata inseguita da alcune persone che hanno assistito alla scena, fino in stradella Loschi, dove è stata vista nascondersi dietro ai cassonetti per rovistare nella borsa e impossessarsi del denaro contenuto nel portafogli.



Allertata del fatto, la pattuglia dei vigili, in servizio lungo corso Palladio, si è immediatamente recata sul posto, individuando la giovane e procedendo al suo arresto. L'anziana è stata accompagnata in pronto soccorso per essere visitata e medicata.

