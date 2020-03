Coppia in moto le strappa la borsa: anziana scippata, è sotto choc

VICENZA - Stava percorrendo una via a ridosso del centro storico del capoluogo berico, viale Battaglione Framarin, la strada compresa tra il Teatro Comunale e l'ex quartier generale della Banca Popolare di Vicenza, quando è stata avvicinata da uno scooter di colore scuro con due persone a bordo che, con una mossa fulminea, le hanno strappato dalle mani la borsa che aveva con sè. Vittima dello scippo, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (mercoledì 4 marzo), una donna di 70 anni, residente in città, che fortunatamente non ha riportato ferite ma è ora sotto choc per l'accaduto. La vicenda è stata resa nota oggi dai dirigenti della Squadra Volanti della Questura berica.



Proprio a causa dello stato emotivo l'anziana ha faticato a riprendersi e ha denunciato l'episodio al 113 soltanto in serata, qualche ora dopo che era avvenuto il fatto. Sempre nella stessa serata di ieri un residente del posto, passeggiando lungo viale Battaglione Framarin, ha rinvenuto a terra la borsa e dopo aver individuato chi era la proprietaria si è recato nella sua abitazione per riconsegnarlela. All'interno c'era tutto (documenti, portafoglio, carte di credito e cellulare), asportati solamente i 40 euro in banconote contenuti nel borsellino. © RIPRODUZIONE RISERVATA