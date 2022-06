Scippa una 70enne, carabiniere fuori servizio lo vede e lo fa arrestare

VICENZA - Ha strappato la borsa alla vittima e l'ha fatta cadere per terra. Un 29enne è stato arrestato per furto con strappo. Erano le 17 di ieri, 27 giugno, quando un 29enne indiano, con precedenti e residente fuori Vicenza, si trovava in viale Riviera Berica nei dintorini del supermercato Prix. Ha visto due signore passeggiare, si è avvicinato e ha strappato la borsa dalla spalla di una delle due. La vittima è caduta a terra mentre il ladro è scappato a piedi. In quel preciso istante un carabiniere fuori servizio stava uscendo dal supermercato e ha sentito le grida della donna. Così, assieme a un altro cittadino, è partito all'inseguimento del ladro e lo ha bloccato a breve distanza. La borsa è stata restituita alla vittima, una 70enne di Vicenza, che nella caduta ha riportato escoriazioni con ecchimosi a un braccio. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile, in collaborazione con i poliziotti delle Volanti, e accompagnato in prigione, in attesa dell'udienza di convalida.