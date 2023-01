VICENZA - Benzinai presi d'assalto a Vicenza in vista dello sciopero di domani e giovedì. Sin dalla mattinata automobilisti sono pazientemente in coda per fare carburante. Gli afflussi maggiori si sono registrati nella pausa pranzo ma il numero maggiore di incolonnamenti è previsto nel tardo pomeriggio, sino alle 19, quando scatterà lo stop, anche dei self-service.