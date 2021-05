Quarta edizione per Danza in Rete Festival, che da venerdì 4 giugno a sabato 24 luglio segna il ritorno della danza sui palcoscenici (convenzionali e non) tra Vicenza e Schio. «Una nuova vita» è il titolo emblematico della rassegna che intende celebrare la ripresa delle relazioni umane autentiche, un invito per i cittadini-spettatori a toccare con mano come la cultura possa aiutarli a tornare alla normalità. La nuova edizione riprende il fil...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati