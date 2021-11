Auto a fuoco nella notte, un furgone si incendia in corsa: è successo a Schio e Thiene Foto

SARCEDO/THIENE (VICENZA) - La notte scorsa, alle 1.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Santa Maria a Sarcedo per l’incendio di un’auto. I pompieri arrivati da Schio, hanno spento la Citroen C3 completamente avvolta dalle fiamme, che era stata parcheggiata qualche ora prima. Le cause del rogo sono al vaglio dei pompieri.

Alle 6.15 c'è stato un altro intervento per l'incendio di un furgone in via Vittorio Veneto, a Thiene. L’autista mentre stava percorrendo la strada si è accorto che qualcosa non andava, si è fermato ed è sceso, mentre il furgone s’incendiava. I vigili del fuoco accorsi sempre da Schio, hanno spento con la schiuma il furgone Renault andato completamente bruciato. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta.