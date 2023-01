La finanza in azione fra i banchi del mercato di Schio: sequestrati 1.300 pezzi di bigiotteria

SCHIO (VICENZA) - Sequestrati circa 1.300 articoli di bigiotteria, per un valore di oltre 4.000 euro, dai militari della Compagnia di Schio. L’operazione è scattata in occasione del mercato infrasettimanale di Schio, nel quale è stato scoperto uno stand con esposti numerosi prodotti di bigiotteria messi in vendita senza le informazioni minime per identificare le caratteristiche qualitative, il produttore e l’eventuale presenza di materiali nocivi per la salute umana – tra cui il nichel, metallo responsabile di potenziali reazioni allergiche da contatto - e garantire la sicurezza dei consumatori in genere, in violazione delle disposizioni normative del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).

Le gravi violazioni accertate hanno portato al sequestro amministrativo di quasi 1.300 pezzi di bigiotteria (fra i quali anelli, orecchini, piercing, collane e bracciali) in quanto ritenuti potenzialmente insicuri, nonché all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell’attività economica di 1.032 euro.