«Avanzo 50 euro di alcolici», minacce con i coltelli al gestore del bar

SCHIO - Mentre una pattuglia della Polizia locale Alto Vicentino era in servizio di controllo del territorio nell'area retrostante il Duomo, ieri sera, 1 ottobre, alle 21.45, l'attenzione degli agenti è stata richiamata da un passante che segnalava l'escandescenza di un uomo il quale, brandendo due coltelli, uno per mano, stava minacciando il gestore di un esercizio pubblico.

Gli agenti si sono recati immediatamente sul posto, in piazzetta San Gaetano, chiedendo supporto di altra pattuglia di Schio e di una da Thiene. Alla vista dei Vigili urbani, l'uomo, S.E.R., 41enne di nazionalità tunisina, si è calmato spiegando che era agitato perchè rivendicava un credito di alcolici e di 50 euro nei confronti del gestore del bar. Gli agenti hanno poi trovato, nascosti sotto due auto parcheggiate, i due coltelli da cucina usati per minacciare il titolare. E' scattata la denuncia per minaccia aggravata e porto abusivo di coltelli.