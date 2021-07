Schianto fra due auto a Schio: tre persone ferite, una incastrata fra le lamiere Foto

SCHIO (VICENZA) - Incidente fra due auto oggi, lunedì 12 luglio, alle 9:45 in via Caile a Schio. Tre le persone ferite. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Volkswagen Polo il passeggero rimasto incastrato, mentre la conducente è riuscita a venire fuori autonomamente anche se ferita. La coppia è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem, come l’autista della berlina Mercedes. I tre i feriti sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso di Santorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.