Schio, pauroso schianto tra Jeep Renegade e Toyota: tranciato un tubo del gas metano. Ferite due donne

SCHIO - Schianto tra una Jeep Renegade e una Toyota Prius: tranciato un tubo del gas metano. Ferite due donne. Stamane, intorno alle 9:30 del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Campo Sportivo a Magrè di Schio per lo scontro tra due auto, in seguito al quale è stato tranciato un tubo del gas metano.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza una Jeep Renegate e una Toyota Prius e tamponato la perdita di gas metano, fino all’intervento dei tecnici della rete gas. Le due conducenti rimaste ferite, sono state assistite dal personale sanitario del Suem e portate in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa.