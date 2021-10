Schianto fra due auto, una abbatte un palo e finisce rovesciata: due feriti Foto

SCHIO (VICENZA) - Incidente nella sera del 19 ottobre in via 29 Aprile a Schio: due auto si sono scontrate e una è finita rovesciata, due le persone rimaste ferite. I vigili del fuoco, arrivati a sul posto con due squadre, hanno messo in sicurezza i mezzi e un palo dell’illuminazione pubblica abbattuto ed estratto da una Fiat Panda il conducente rimasto incastrato, ferita anche la conducente di una Mercedes Classe B. I due automobilisti sono stati presi in cura dal personale del Suem e trasferiti in ospedale. La polizia dell’alto vicentino ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.