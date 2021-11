Scatena il caos in stazione a Schio e si dilegua, poi si scopre il suo covo: un alloggio occupato abusivamente

SCHIO (VICENZA) - Vanno in escandescenze alla stazione dei treni di Schio, è domenica 31 ottobre e sono le 18.30: i tre hanno generato scompiglio fra i viaggiatori, per questo è stata chiamata la polizia che si è messa sulle tracce di un tunisino, noto alle forze dell'ordine, di 41 anni, che si era nel frattempo allontanato in direzione centro storico.



La polizia locale ha quel punto ha istituito presidi fissi nel centro, gremito di bambini e genitori in costume per la festa di Halloween, finsché non è riuscita a rintracciare l'uomo davanti al Duomo. Il 41enne è stato controllato a vista per tutta la serata, finché gli agenti non hanno idividuato un luogo che l'uomo aveva occupato abusivamente. Dopo avere identificato il proprietario dell'alloggio occupato, ed averne raccolto la denuncia-querela per il reato di invasione di edifici, con relativa richiesta di sgombero immediato, nella mattinata di martedì 2 novembre la polizia locale ha controllato l'immobile, trovandovi il tunisino e un altro uomo, un 31enne marocchino, peraltro soggetto alla misura cautelare dell'obbligo di firma per altro reato, disposto dall'Autorità Giudiziaria di Vicenza. Come da intese con la Questura di Vicenza, il 41enne è stato accompagnato all'Ufficio Immigrazione per il rinnovo della procedura di espulsione dal territorio nazionale. L'altro soggetto è stato fotosegnalato e denunciato per il reato di invasione di edifici.