Schio. Cammina in mezzo alla strada: fermato, aggredisce i carabinieri e tira un calcio in faccia a uno di loro

SCHIO (VICENZA) - Uomo barcollante cammina in mezzo alla carreggiata, i passanti lo segnalano: arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto indicazioni sulla propria identità personale. Il fatto è accaduto nella tarda serata del 29 dicembre scorso, in viale dell’Industria di Schio.

I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno avvicinato l'uomo il quale, dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, ha reagito spintonando un militare e colpendo poi l’altro con un calcio al volto. Sul luogo dell’evento è stata inviata in supporto una seconda pattuglia. Con non poche difficoltà il soggetto è stato caricato sull’autovettura di servizio e condotto presso gli uffici del Comando di via Maraschin. I due militari che avevano assicurato il primo intervento, a seguito dell’aggressione subita, hanno riportato lesioni lievi guaribili in pochi giorni. Al termine degli accertamenti, il soggetto, S.O. 24enne, di nazionalità ucraina e domiciliato nello scledense, è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida da parte del Tribunale di Vicenza. Ieri mattina, all’esito dell’udienza in Tribunale, l’arresto è stato convalidato ed il soggetto condannato alla pena di dieci mesi di reclusione.