Incidente all'alba a Schiavon: l'auto si spezza in due parti, gravissimo un ragazzo di 23 anni

SCHIAVON (VICENZA) - Terribile incidente alle 5.40 di stamani, domenica 27 marzo, a Schiavon, nel Vicentino: un'auto si è rovesciata e spezzata in due dopo essere finita contro un ostacolo fisso, gravissimo il ragazzo di 23 anni alla guida. L'incidente è successo lungo la SP 248, in via Chiesa a Longa.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza il luogo e i resti della vettura sparsi sulla tutta la carreggiata, mentre il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione della vettura e di tutti i detriti.